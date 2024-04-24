Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davanın duruşması görülüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şahin Avşaroğlu ve Hamit Kocabaş ile tutuksuz sanıklar Ahmet Fatih T, Ali Enes Ç, Alper Ömer D, Hasan T, Hülya K, Lutfi V, Ömer Faruk T. ve İsmail A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, savunmasında, depremden sonra şehri terk etmediğini, sahada çalışmalara katıldığını ve iddianamedeki hususlara katılmadığını ifade etti.

Depremin hızının yüksek olduğunu ifade eden Avşaroğlu, "Deprem yönetmeliğinin üzerinden çok yüksekte deprem oldu. Ben işini düzgün ve yasalara uygun yapan biriyim. Yapılan çalışmalar denetlendi. Çok şükür, bizim binamız yapılırken hiçbir kurumdan uyarı almadık. Neye uygunsa ona göre binamızı yaptık. Ayrıca 'sıvı zemine bina yapıldı' denmesi doğru değildir." diye konuştu. Kocabaş ise 15 aydan beri tutuklu olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

- "10 şiddetindeki depreme dayanır, diye bize bu binaları sattılar" Müşteki Nuri Gülçin, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve 8 aylık binanın saniyeler içinde yıkıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istediğini söyledi. Binanın yeni yapıldığını dile getiren Gülçin, şöyle devam etti: "Biz binada komşularımızı dahi tanımıyorduk. 8 saniye içerisinde binamız yıkıldı. Enkazda suların içerisinde insanları çıkardık. Babam suda boğulmasın diye kepçeden yardım istedik. 10 şiddetindeki depreme dayanır, diye bize bu binaları sattılar. Ama ne yazık ki bina 7 şiddetine bile dayanamadı."

Müşteki Ayşe Bodur da 8 aylık bir binanın nasıl yıkıldığını anlamadıklarını ve dönemin belediye başkanından da şikayetçi olduklarını söyledi. Yıkılan binada eşinin vefat ettiğini anlatan Bodur, "İlk evimiz olduğu için çok heyecanlıydık. Eşim daha çok İsmail A. ile iletişim kuruyordu. Sanıklar temelde su çıkmadığını söylüyor. Ama biz temelde su çıktığını gördük. Eşim dairenin yöneticisi olduğu için sıklıkla zemine iniyordu ve zeminde su olduğunu görüyordu. Ben çocuğumu kucağıma alır almaz bina yıkıldı. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.