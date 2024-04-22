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        Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Gökduman, makamını ortaokul öğrencisine devretti

        Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisine devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:04
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        Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Gökduman, makamını ortaokul öğrencisine devretti
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        Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisine devretti.

        Kendisini ziyarete gelen öğrenci ve öğretmenlerle bir süre görüşen Gökduman'ın makamına temsili olarak Reşit Gümüşer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci oturdu.

        İl Emniyet Müdürü'nün koduyla polis telsiziyle anons yapan Gemci, 23 Nisan'da bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılmasını, okul önlerinde ve servislerde denetimlerin artırılmasını istedi.

        İl Emniyet Müdürü Gökduman ise Gemci'nin güzel temennilerde bulunduğunu kaydederek, "Yeni müdürümüz şehirde gördüğü eksiklik ve aksaklıklarla ilgili burada ilgili şube müdürlerimize talimatlarını verdi. Kendisi de ben de takip edeceğim. Gençlerimizi bilinçli bir şekilde eğitmemiz ve topluma kazandırmamız, ileride bu makamları devredeceğimiz gençlerimize güvenmemiz gerekiyor. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

        Gökduman, ziyaret sonunda Gemci'ye çeşitli hediyeler verdi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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