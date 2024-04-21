Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:08 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kırmakaya Mahallesi'nde iddiaya göre iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle kavga çıktı.

        Kavga sırasında av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki Esme G. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 12 yaşındaki A.G'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı, kavgada kullanıldığı belirlenen 4 av tüfeğini ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden Çete Gökkaya, Halil Gökkaya, Harun Karabulut, Paşa Karabulut ve Sinan Gökkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 tutuklama
        Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı
        Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı
        Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı
        Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı
        Mahkeme, Kahramanmaraş'ta 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yeni...
        Mahkeme, Kahramanmaraş'ta 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yeni...
        Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü siteye ilişkin davada 6 sanığın...
        Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü siteye ilişkin davada 6 sanığın...