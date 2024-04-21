Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gözaltına alınan şüphelilerden Çete Gökkaya, Halil Gökkaya, Harun Karabulut, Paşa Karabulut ve Sinan Gökkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 55 yaşındaki Esme G. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 12 yaşındaki A.G'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırmakaya Mahallesi'nde iddiaya göre iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.