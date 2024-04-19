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        Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü siteye ilişkin davada 6 sanığın yargılanması sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin davada 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 23:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:44
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        Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü siteye ilişkin davada 6 sanığın yargılanması sürdü
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin davada 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan Ç. ve Yavuz K. ile tutuksuz sanık Melike Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, diğer tutuklu sanık Halil Y, tutuksuz sanıklar Halil İbrahim U, Murat K. ile müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Hasan Ç, savunmasında 15 aydır cezaevinde olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

        Yakınlarının da burada hayatını kaybettiğini belirten Hasan Ç, "Ben sadece marketçilik yapan ve para vererek iş yaptıran bir iş insanıyım. İller Bankası 2011 yılında bina yaptığımız yerde zemin etüt çalışması yapmış ve buranın birinci derece tarım arazisi olduğunu belirtmiş. Araziye bir yapı yapılmasını zemin iyileştirme çalıştırmalarının ardından zemin artı iki toplam üç katlı bina yapılabilir diye rapor hazırlamış. Daha sonra burası nasıl olur da imara açılır ben bunu anlayamıyorum. İmar planını hazırlayan ilgili kurum İller Bankası tarafından hazırlanan raporu dikkate almamış." ifadelerini kullandı.

        Sanık Hasan Ç, "Binayı yaparken zeminin durumu bildirilseydi gerekli güçlendirmelerle ona göre yapar veya binayı hiç yapmazdık. Bu alan imara açılırken tarafımıza bildirilmedi. Ben milyon dolarlık yatırım yapıyorum ve malzemeden çalma, çürük yapma gibi bir şansım yok. Bir iş insanı olarak sadece malzemeleri aldım ve inşaat ile bir alakam olmadı. Ben nasıl suçlu olabilirim. Geniş bir kitleye istihdam sağlayan bir insan olarak işlerimin başına geçmem lazım." dedi.

        Tutuklu sanık Yavuz K. ise 2016 yılında yapılan zemin etüdünün yanlış olduğunu ileri sürerek, "Bize verilen ruhsat buraya 9 katlı bina yapılabilir şeklinde fakat zemin kötü ve yanlış olduğu için büyük bir sıkıntı yaşandı. Bu yanlışlığa sebep olanlardan ve dikkate almayan tüm yetkisi bulunanlardan şikayetçiyim. Zemin etüt raporu yanlış olduğu için en büyük yanlış en başta yapıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre de Kahramanmaraş'ta tarihte görülmeyen arka arkaya 3 büyük deprem yaşandı. Bunun da dikkate alınmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

        İnşaatta yapı denetiminden sorumlu olan tutuklu sanık Halil Y. de mevzuata uygun şekilde denetleme işini yaptığını savundu.

        Yeni bir bilirkişi heyeti görüşünün alınmasını talep eden Halil Y, "Depremde yıkılan binanın denetimini yüzde 80 civarındayken denetim işini bıraktım. İşimi eksiksiz yaptığım seviye tespit tutanaklarıyla kayıt altına alınmıştır. Bu işlerimi usule uygun yaptığımı göstermektedir. Kaba inşaat sırasındaki karot ve yaş numune sonuçları da bunu ortaya koymaktadır. Alınan numuneler C30 standardının çok üzerindedir. Depremde yıkılmış bir binadan alınan karot örnekleri yanlış. Yıkılmış bir binadaki yapısal elaman olan kolon, perde ve kirişten alınan örnekler standart kapsamını olamayacağı açıkça belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Delillerin yeni bir bilirkişi heyeti tarafından değerlendirilmesini, depremden önce alınan numunelerin dikkate alınmasını talep eden sanık Halil Y, "Karot numunelerini alan bilirkişi heyetinden de şikayetçiyim." dedi.

        Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, dosyanın tekrar bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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