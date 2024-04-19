Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’de yaşanan depremlerde Sait Bey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı.

Aileler ile Kahramanmaraş Barosuna kayıtlı bazı avukatlar, pankartlarla adliye binası önünde bir araya geldi.

Aileler adına açıklama yapan Tuğba Erdemoğlu, Sait Bey Sitesi'ne ilişkin hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Söz konusu sitenin kentsel dönüşümle yapılmasına karşın depremin 8. saniyesinde yıkıldığını aktaran Erdemoğlu, şöyle konuştu:

"Zemin etüd çalışması yapıldıktan sonra statik projenin hazırlanması gerekirken elimizdeki deliller ve görsellere bakıldığında statik proje onayını dahi beklemeden katlar çıkıldığı tespit edilmiş. Kısacası Sait Bey Sitesi statiğe göre yapılmamış aksine statik kaçak yapıya uyarlanmış. Bu hususta yapılan usulsüzlüklere sessiz kalanlar hakkında davacı olduk. 44 kişinin yaşamını yitirmesinde şu anki sanıklar kadar onlar da suçludur bizim gözümüzde. Gelinen noktada, kamu personelleri hala soruşturmalara dahil edilmedi. Bu kişilerin davalara dahil edilebilmesi için Bakanlık tarafından verilmesi gereken izinler verilmedi. Buradan yetkililere sormak istiyoruz. Bu izinler verilmesi için daha ne bekleniyor? Daha ne olması gerekiyor? Bir an önce izinlerin çıkarılması ve yargılamalara dahil edilmesini talep etmekteyiz. Müteahhit gibi yapı denetim şirketi gibi şantiye şefleri gibi onlar da suçludurlar."