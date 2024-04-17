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        Kahramanmaraş'ta eşini silahla öldüren kişi intihar etti

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:36
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        Kahramanmaraş'ta eşini silahla öldüren kişi intihar etti
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

        Yenişehir Mahallesi Dayızade Mehmet Efendi Caddesi'ndeki apartmanda Seyda Mert Boynueğri (37), henüz belirlenmeyen nedenle eşi Emine Boynueğri'yi (34) silahla ateş ederek öldürdü. Seyda Mert Boynueğri, daha sonra aynı silahla intihar etti.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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