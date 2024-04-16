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        Çağlayancerit'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 08:49 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:49
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        Çağlayancerit'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 46 AFG 021 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde S.B. idaresindeki 27 AOL 90 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü S.B. ile yolcu F.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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