Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti.

Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde Özkan Özal, Mehmet Y. ile Cengiz K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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