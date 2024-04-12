Kahramanmaraş'ta kahve zincirine taşlı saldırı

İSRAİL’e destek verdiği iddiasıyla sık sık protestoların hedefi olan bir kahve zincirinin Kahramanmaraş’taki şubesi kimliği belirsiz 1’i maskeli 3 kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı’ndaki alışveriş merkezinin zemin katında bulunan kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. Şubeye gelen kimliği belirsiz 3 kişi taşlarla işyerine saldırdı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı. Kahve zincirinde bulunan müşterilerin büyük korku ve panik yaşadığı olayda saldırıyı gerçekleştiren 1’i maskeli 3 saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.