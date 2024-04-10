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        KADEM'in "Bayram Karavanı" Kahramanmaraşlı depremzedelere hizmet veriyor

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Kahramanmaraş'taki depremzedelere "Bayram Karavanı"yla ikramlarda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:44
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        KADEM'in "Bayram Karavanı" Kahramanmaraşlı depremzedelere hizmet veriyor
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Kahramanmaraş'taki depremzedelere "Bayram Karavanı"yla ikramlarda bulunuyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Baykar Konteyner Kenti'ne konuşlanan karavan, depremzedelere çay, kahve ve çikolata ikramında bulundu.

        KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede olmaya ve ihtiyaçları gidermeye gayret ettiklerini söyledi.

        Kendilerinin de depremzedeler gibi çadırda kaldığını hatırlatan Danış, ilk olarak ihtiyaç duyulan bölgelere yiyecek ve içecek ulaştırdıklarını, ardından da psikososyal destek faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Danış, depremzedeleri yalnız bırakmamak adına hep sahada olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Ramazan’da mukabelemizi beraber okuduk, çok bunaldığımızda kısır günlerimiz oldu. Bayramlarda da bayramı beraber geçirmeyi çok önemsiyoruz. Geçen bayramda da Kadın ve Demokrasi Derneği olarak yine buradaydık bu bayramda yarın yine Hatay’da olacağız çayımızı, kahvemizi birlikte içelim istedik. Tabii ki hayat devam ediyor. Yaşam kolay değil ama bu esnada birbirimize tutunmanın, dayanışmanın mümkün olduğu kadar yaraları sarmanın bir imkanı olarak gördük bayram günlerini. Gerçekten güzel bir elektrik karşılıklı birbirimize geçiyor. Ümit ederiz buradan da şehirlere, kalıcı evlere yerleştikleri zamanlarda da yine yanlarında olmaya devam ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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