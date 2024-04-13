Kahramanmaraş'taki cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, baraj gölünden 160 metre yükseklikteki sarp kayalıklara yapılan Ali Kayası Cam Seyir Teras'ına çıkan ziyaretçiler, manzarayı keyifle izliyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğinde kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde inşa edilen cam terası, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunuyor.

Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras şu sıralar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırlıyor.

Ailesiyle birlikte manzaranın tadını çıkarttığını ifade eden Doruk, "Bayram tatili için Kahramanmaraş'a geldik. Burada akrabalarımızı ziyaret ederek bayramlaştık. Akrabalarımız bize Ali Kayası Cam Seyir Teras'ı gidip görmemizi gerektiğini söylüyordu ve çok merak ettiğimiz için geldik. Burası gerçekten de çok güzel, baraj manzarası insanı ferahlatıyor. Çok beğendim iyi ki buraya gelmişiz. Kahramanmaraş doğasıyla çok güzel bir yer ve herkesin buraya gelip manzaranın tadını çıkartması gerekiyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Erol Ağcaboğa da seyir terasın manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Ulaşım biraz sıkıntılı olsa da burası gerçekten de görülmeye değer. Eşim ve çocuklarımla geldik bayram tatilinin keyfini burada çıkartıyoruz. Lokantasıyla, oturma alanlarıyla çok güzel bir yer olmuş." dedi.

Kahramanmaraşlı olmasına rağmen ilk defa Ali Kayası Cam Seyir Teras'a geldiğini söyleyen Mustafa Baltacı, "Manzaraya hayran kaldım ve çok eğlenceli. Terasa geldiğim için çok mutlu oldum. Manzarayı gördüğümüz zaman geldiğimize değdiğini anlıyoruz. Kahramanmaraş’ta böyle bir seyir yerinin olduğunu bilmiyordum. Çok güzel bir yer yapılmış ve bundan sonraki yıllarda buranın daha da ünleneceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.