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        Kahramanmaraş'taki cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, baraj gölünden 160 metre yükseklikteki sarp kayalıklara yapılan Ali Kayası Cam Seyir Teras'ına çıkan ziyaretçiler, manzarayı keyifle izliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:59
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        Kahramanmaraş'taki cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, baraj gölünden 160 metre yükseklikteki sarp kayalıklara yapılan Ali Kayası Cam Seyir Teras'ına çıkan ziyaretçiler, manzarayı keyifle izliyor.

        Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğinde kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde inşa edilen cam terası, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunuyor.

        Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras şu sıralar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırlıyor.

        Ankara'dan bayram tatili için Kahramanmaraş'a gelen Hülya Doruk, AA muhabirine, görmeyi istediği cam seyir terasını bayram dolayısıyla görme fırsatını yakaladığını söyledi.

        Ailesiyle birlikte manzaranın tadını çıkarttığını ifade eden Doruk, "Bayram tatili için Kahramanmaraş'a geldik. Burada akrabalarımızı ziyaret ederek bayramlaştık. Akrabalarımız bize Ali Kayası Cam Seyir Teras'ı gidip görmemizi gerektiğini söylüyordu ve çok merak ettiğimiz için geldik. Burası gerçekten de çok güzel, baraj manzarası insanı ferahlatıyor. Çok beğendim iyi ki buraya gelmişiz. Kahramanmaraş doğasıyla çok güzel bir yer ve herkesin buraya gelip manzaranın tadını çıkartması gerekiyor." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Erol Ağcaboğa da seyir terasın manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Ulaşım biraz sıkıntılı olsa da burası gerçekten de görülmeye değer. Eşim ve çocuklarımla geldik bayram tatilinin keyfini burada çıkartıyoruz. Lokantasıyla, oturma alanlarıyla çok güzel bir yer olmuş." dedi.

        Kahramanmaraşlı olmasına rağmen ilk defa Ali Kayası Cam Seyir Teras'a geldiğini söyleyen Mustafa Baltacı, "Manzaraya hayran kaldım ve çok eğlenceli. Terasa geldiğim için çok mutlu oldum. Manzarayı gördüğümüz zaman geldiğimize değdiğini anlıyoruz. Kahramanmaraş’ta böyle bir seyir yerinin olduğunu bilmiyordum. Çok güzel bir yer yapılmış ve bundan sonraki yıllarda buranın daha da ünleneceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

        Bayram tatili dolayısıyla ailesiyle Ankara’dan geldiğini belirten Tuğbanur Gökşen, akraba ziyaretlerinin ardından kentin doğa güzelliklerini gezdiklerini anlattı.

        Gökşen, "Ali Kayası Cam Seyir Teras'ı çok merak ediyorduk, sosyal medyadan bu mekanla alakalı paylaşımlara rastlıyordum. Bugün buraya gelmek ve ziyaret etmek istiyordum. Çok güzel bir yer. Yeşil, bulut ve baraj manzarası çok güzel. Bence herkesin buraya gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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