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        Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        –Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 00:32 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:32
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        Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        –Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Haydar Aliyev Bulvarı'nda husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 3 kişi yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Silahlardan çıkan mermiler çevredeki park halindeki otomobille bir iş yerine isabet etti.

        Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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