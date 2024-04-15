Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

        Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi'nde Y.E.Ö'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Açılan ateş sonucu ikametin kapısında hasar meydana geldi.

        Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi

        Benzer Haberler

        Liseliler deprem farkındalığı için yurt dışından akranlarını Kahramanmaraş'...
        Liseliler deprem farkındalığı için yurt dışından akranlarını Kahramanmaraş'...
        İki yıldır yeme içme güçlüğü yaşayan hasta Kahramanmaraş'ta sağlığına kavuş...
        İki yıldır yeme içme güçlüğü yaşayan hasta Kahramanmaraş'ta sağlığına kavuş...
        Down sendromlu Abdullah başkanlık makamının "en özel" çalışanı
        Down sendromlu Abdullah başkanlık makamının "en özel" çalışanı
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahve zinciri şubesine saldırıya 4 gözaltı
        Kahve zinciri şubesine saldırıya 4 gözaltı
        Kahramanmaraş'taki cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu
        Kahramanmaraş'taki cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu