Kahramanmaraş'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Kahramanmaraş'ta bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.
Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi'nde Y.E.Ö'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu ikametin kapısında hasar meydana geldi.
Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.