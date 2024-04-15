Kahramanmaraş'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi

Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi'nde Y.E.Ö'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

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