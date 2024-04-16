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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kenti 6 Şubat 2023'de yaşanan deprem öncesinden daha iyi hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:28
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kenti 6 Şubat 2023’de yaşanan deprem öncesinden daha iyi hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

        Görgel, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'ndeki basın ve medya buluşmasında, kentte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde Kahramanmaraş'ın önemli bir sınav verdiğini kaydeden Görgel, "Bu sürecin şehrimize, milletimize ve tüm siyasi partilerimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu süreçte görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta yaşamış olduğunuz depremin akabinde önemli bir süreci yaşıyoruz. Bundan sonraki gelecek nesillerimize daha iyi Kahramanmaraş, daha güvenli bir Kahramanmaraş bırakma noktasında tüm arkadaşlarımızın önemli bir sorumluluğu bulunuyor." açıklamasında bulundu.

        Seçim kampanyası dönemindeki verilen sözleri yerine getirmek için çalışacaklarına değinen Görgel, şunları söyledi:

        "Yapacağımız tüm hizmetler belki de şehrimizin 50 yılına 100 yılına imza atacak iş ve işlemler olacak. İnşallah bizler de bu süreci, bu hassasiyetle, bu sorumluluk bilinciyle yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın hayatlarını her geçen gün daha konforlu bir hale daha yaşanılabilir bir hale getirmek çok ciddi manada çaba sarf edeceğiz. Kahramanmaraş'ımızı geliştirecek arkadaşlarımızla beraber bu şehre 5 yıl boyunca durmadan, duraksamadan, önemli hizmetler kazandıracağımızı biliyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah burada da en önemli paydaşlarımızdan birisi siz değerli basın mensuplarımız olacak. Doğru bilgilendirmelerle inşallah vatandaşımızın moral ve motivasyonuna her geçen gün katkıda bulunacağız. Çünkü bu şehrin insanlarını birinci önceliğinin moral ve motivasyonunu geliştirmek olduğuna inanıyoruz."

        Görgel, Kahramanmaraş'ı tüm paydaş kurum ve sivil toplum kuruşlarının birlik ve beraberliğinde, 2 yıl içerisinde 6 Şubat merkezli depremlerden önceki süreçten daha iyi bir konuma getirmek için gayret edeceklerini ifade etti.

        Görgel, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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