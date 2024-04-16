Kahramanmaraşlı çift, traktörü "gelin arabası" yaptı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaevine giren çift, traktörlerini gelin arabasına dönüştürdü.

Kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayan Kemal Sönmez (23) ve Fadime Ölker (21) çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi.

Gelini traktör ile baba evinden alan Sönmez, şehir turu yaptıktan sonra Elbistan ilçesindeki düğün salonuna getirdi.

Davetlilerden bazıları kurdele ve balonlarla süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.

Damat Sönmez, gazetecilere, düğünlerini unutulmaz kılmak için traktörü gelin arabası yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Biz çiftçi bir aileyiz. Traktör de ailemizin ekmek teknesi. En mutlu günümüzde böyle bir plan yaptık. Düğünümüz özel olsun istedik." diye konuştu.