Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 191 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Büyükşehir Belediyesi, 858 personel, 228 araç ile Dulkadiroğlu ilçesinde 20, Onikişubat'ta 52, Afşin'de 3, Andırın'da 14, Çağlayancerit'te 7, Ekinözü'de 15, Elbistan'da 28, Göksun'da 3, Nurhak'ta 4, Pazarcık'ta 45 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 191 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

