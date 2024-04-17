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        Eşini öldürüp intihar etti

        KAHRAMANMARAŞ'ta Mert Boynueğri (37), tartıştığı eşi Emine Boynueğri'yi (34) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:05
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        Eşini öldürüp intihar etti
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        KAHRAMANMARAŞ’ta Mert Boynueğri (37), tartıştığı eşi Emine Boynueğri’yi (34) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

        Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Mert ve Emine Boynueğri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Boynueğri, tabancayla 2 çocuğunun annesine ateş etti. Emine Boynueğri kanlar içinde yere yığılırken, bu kez Mert Boynueğri silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Boynueğri çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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