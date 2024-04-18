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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Rezerv alana giren tüm binalar yıkılacak

        KAHRAMANMARAŞ Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kent merkezinin yeniden tasarlandığını, bu kapsamda belirlenen rezerv alanlar içerisinde kalan binaların sağlam dahi olsa yıkılacağını belirterek, "Buralarda özel tasarım yapıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:35
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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Rezerv alana giren tüm binalar yıkılacak
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        KAHRAMANMARAŞ Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kent merkezinin yeniden tasarlandığını, bu kapsamda belirlenen rezerv alanlar içerisinde kalan binaların sağlam dahi olsa yıkılacağını belirterek, "Buralarda özel tasarım yapıyoruz. Birincisi, oranın yapısına göre hem mimarisini hem coğrafi durumunu hem de durumuna özel tasarımlar yapılıyor ve arada birkaç bina da bu tasarımı etkilediği için kaldırılıyor. Yoksa o binalar hasarlı olduğu için değil, o tasarıma uymadığı için yıkılıyor" dedi.

        Vali Ünlüer, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini, diğer taraftan da şehri yeniden inşa ettiklerini söyledi. 7 bin 491 binanın deprem anında yıkıldığını, 4 bin 500 binanın da kamu araçları tarafından acil olarak yıkılıp enkazının kaldırıldığını belirten Ünlüer, "35 bin 500 civarında binamız da ağır hasarlı olarak tespit edilip, bunların özel sektör kanalıyla yerlerinden kaldırılması çalışmaları başladı. Şu an itibarıyla ilimizde enkaz kaldırmalarda oranımız yüzde 93'tür, çok az bir kısmı kaldı. Bunlar da mahkemelik veya nitelikli yıkım gerektiren binalardır. Bunları da kısa zamanda mahkeme sonuçlarına göre kaldıracağız" diye konuştu.

        'ŞEHİR YENİDEN TASARLANIYOR'

        Kahramanmaraş'ın bir numaralı sorunu olan konut sıkıntısını çözme adına da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Ünlüer, bu kapsamda hem yeni yerleşim yerlerine hem de yıkılan binaların yerlerine konut yapıldığını söyledi. Şehir merkezi için yeni bir plan uygulandığını ve bu plan çerçevesinde belirlenen rezerv alanlar içerisinde kalan binaların sağlam dahi olsa yıkılacağının altını çizen Ünlüer, "Şimdi iki şekilde konut üretiyoruz. Birincisi; önceden belirlediğimiz rezerv alanlarda şu an itibarıyla, oralarda yaklaşık 41 bin konutumuzun yapımı devam ediyor, bunların 18 bin konutunu da vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize dağıttık ve her ay kura çekerek devam edeceğiz. İkincisi; kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm dediğimiz kısımdır. Buralarda özel tasarım yapıyoruz. Birincisi, oranın yapısına göre hem mimarisini hem coğrafi durumunu hem de durumuna özel tasarımlar yapılıyor ve arada birkaç bina da bu tasarımı etkilediği için kaldırılıyor. Yoksa o binalar hasarlı olduğu için değil, o tasarıma uymadığı için yıkılıyor. O da çok sayıda değil. Zaten bunu mimarlarımız ona göre tasarlıyorlar, orada bir problem yok. Çok az sayıda binayı bu şekilde arkadaşlar yıkarak, bu kentsel tasarımın mantığına uygun hale getiriyorlar. Bir de bazı yerlerde yollar açılıyor, DSİ'nin kanalları açılıyor. Bunlara denk gelen binalar var. Dolayısıyla şehir yeniden tasarlanıyor. Onun için o binaların yıkılması elzem" dedi.

        'BİR MAĞDURİYET YAŞANMAYACAKTIR'

        Sağlam olup da rezerv alana girdiği için yıkılacak binalarda yaşayanların mülkiyet haklarının da korunacağını ifade eden Ünlüer, "Bizim burada birinci amacımız, mülkiyeti korumak. Bunun imkansız olduğu yerlerde de vatandaşa öneri getiriyoruz. Diyoruz ki; değerini kamulaştırarak parasını veriyoruz ya da rezerv alandan eş değer konut veriyoruz. Burada tamamen vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bu konuda en ufak bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Devlet onlar için vardır, devletin burada amacı; buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, daha sağlam, daha güvenilir, daha dirençli şehirler üretmektir" diye konuştu.

        'ŞEHİR MERKEZİNİ YENİLEMİŞ OLACAĞIZ'

        Kenti dirençli haline getirmek istediklerini, çalışmaların da bu çerçevede ilerlediğini belirten Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Şu an itibarıyla bizim ilimizde, kentsel olarak düşündüğümüz il ve ilçelerimizde, 21 bin bağımsız birimi planlamış durumdayız. İlk etap olarak 10 bin bağımsız birimin şu anda yapımı devam ediyor. Bir kısmı hemen hemen ince işlere gelmiş durumda, bir kısmı da zemin iyileştirmesinde. 1-1,5 yıl içerisinde, bu 21 bin bağımsız birimi bitireceğiz. Şehir merkezini tamamen tasarlamış ve yenilemiş olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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