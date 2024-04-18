Depremde 75 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davanın görülmesine başlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 75 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi K Blok’un yıkılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Nebi K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Tüm Ebrar Sitesi'nin yapımında 'var' olduğum söylenmiş oysa ki ben Kahramanmaraş'a geldiğimde bu alandaki bazı binaların inşaatı tamamlanmış bazılarının ise inşaatı devam etmekteydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden aldığım, müteahhit olmadığıma dair belge ortadadır. Savcılık iddianamesinde fiili olarak müteahhit olarak belirtilsem de ben hiçbir zaman müteahhitlik yapmadım. Maddi gücü olmayan bir öğretmen nasıl müteahhitlik yapabilir?"

Ebrar Sitesi'ndeki diğer bloklar gibi K Blok'un da yıkıldığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

Doğan, savunmasında, sitedeki blokların farklı kooperatiflerce farklı zamanlarda yapıldığını, bazı blokların ise kendisinin de üyesi olduğu kooperatiflerce inşa edildiğini ve müteahhidini tanımadığını söyledi.

Tepebaşı da K Blok'un yapımıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, sanık Nebi K'nin ise inşaatların sıva işini yaptığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Atilla Öz, kurucusu Tevfik Tepebaşı, müdürü Mustafa Timurbanga olan ve kendisinin ise sadece üyesi olduğu kooperatif kapsamında yapılan siteden daire verildiğini ve yetkisinin bulunmadığını dile getirdi.

Nebi K. de Tepebaşı, Öz, Doğan ve Tı̇murbanga'nın yaptığı sitedeki binaların sadece sıva işini yaptığını ileri sürdü.

- "Bina ilk 5 saniye içerisinde yıkılmış"