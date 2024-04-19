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        Kahramanmaraş'ta depremde 41 kişinin öldüğü Pınar Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 41 kişinin yaşamını yitirdiği Pınar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:19
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        Kahramanmaraş'ta depremde 41 kişinin öldüğü Pınar Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşması görüldü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 41 kişinin yaşamını yitirdiği Pınar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı, Necati Kaptanoğlu ve Çetin Kurt bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ile müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Pınar Apartmanı'nın Pınarbaşı Kooperatifi tarafından yapıldığını, kooperatifin yönetim kurulunda değişikliklerin olduğunu, kooperatif yönetimi olarak işleri yaptıklarını, binanın fenni mesullüğünü Mehmet Akif Özgüler'in yaptığını iddia etti.

        - "11 davadan soruşturma geçiriyorum bundan dolayı dengem bozulmuştur"

        Binanın 38 yıllık yapı olduğunu belirten Tepebaşı, şunları söyledi:

        "Bina yapım sürecinde belediye ekiplerince denetlenmiştir. İnşaatın kullanım ruhsatı alınana kadar inşaat denetlenmiştir. Bina tekrar kontrol edildiğinde yapı kullanım ruhsatı verilmiştir. İnşaatın hiç kusuru olmadığı belediyece belirtilmiştir. Denetim safhasında kooperatifin yönetim kurulu hiçbir şekilde karışmamıştır. Bundan dolayı yöneticilere müteahhit demek doğru değildir. Ben müteahhit değilim sadece kooperatif yöneticisiyim dememe rağmen bana 'müteahhitsin' demelerini anlamıyorum. İnşaat yapı ruhsatında müteahhit bölümü boştur. Yasada kooperatif yönetiminin müteahhit olmayacağı açıklıkla bildirilmiştir. Bu kooperatiflerde bir müteahhit bulunmamaktadır. Bana da 'siz müteahhitsiniz demek' mümkün değildir. Sayın başkan 11 davadan soruşturma geçiriyorum bundan dolayı dengem bozulmuştur. Doktor tarafından psikolojik ilaçlar kullanmaktayım. Beraatime karar verilmesini istiyorum."

        Tutuklu sanık Çetin Kurt da kooperatife sadece üye olduğunu, inşaatla ilgili hiçbir alakasının olmadığını savundu.

        Tutuklu sanık Necati Kaptanoğlu ise kendisinin müteahhit olmadığını, Tevfik Tepebaşı'nın verdiği beyanlara katıldığını ifade etti.

        - Ara karar

        Beyanların ardından duruşma savcısı, taraf avukatları ve sanıkların taleplerini alan mahkeme, ara kararını açıkladı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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