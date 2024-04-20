Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tek kadın muhtar olan Fatma Alagöz mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 172 seçmenin bulunduğu Tapkıran Mahallesi muhtarlığına seçilen Alagöz, azaları ve yakınlarıyla birlikte Elbistan İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı.

5 yıllık görev süresi boyunca hem gönüllerde hem de mahallesinde iz bırakmayı amaçladığını belirten Alagöz, "Mazbatamı aldım ve Tapkıran Mahallesi'nin geleceği için hizmet bayrağını daha yukarıya taşımak istiyorum." dedi.