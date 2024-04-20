Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.