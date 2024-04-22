Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir apartman, iş makinesiyle yıkıldı.

        Polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

        Yıkım alanındaki molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 tutuklama
        Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı
        Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı
        Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı
        Elbistan'ın tek kadın muhtarı olan Alagöz mazbatasını aldı
        Mahkeme, Kahramanmaraş'ta 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yeni...
        Mahkeme, Kahramanmaraş'ta 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yeni...