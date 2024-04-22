Kahramanmaraş'ta 15 bin 980, Malatya'da 7 bin 881 konut teslim edildi

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremler sonrası TOKİ tarafından yapılan konutlar hızla tamamlanıyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 15 bin 980, Malatya'da ise 7 bin 881 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te peş peşe yaşanan 2 deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından 11 ilde TOKİ aracılığıyla ihale edilerek kalıcı konut inşasına başlandı. Tünel kalıp sistemi ile inşa edilen, en fazla 5 kat ve yatay mimarinin esas alındığı konutlardan bazıları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, yapımı sürenlerin bitmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremzedeler için 77 bin 57 konut ile 30 bin 130 köy evinin yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda 23 Mart 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temellerinin attığı deprem konutlarının inşası sürüyor. Yapımı tamamlanan konutlardan 15 bin 980'i, Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine teslim edildi.

İL MERKEZİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM Depremzedeler için yapılan konutların yanı sıra Kahramanmaraş'ta 24 ayrı rezerv alanda 14 bin 891'i konut, 4 bin 196'sı iş yeri ve 930'u ofis olmak üzere toplam 20 bin 17 bağımsız birimin yapılacağı kentsel dönüşüm projeleri de hayata geçirildi. Bu kapsamda il merkezi yeniden tasarlandı. Ayrıca tasarlanan proje alanına giren sağlam binaların yıkılmasına karar verildi. En çok yıkımın yaşandığı Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler ve Doğukent Mahalleleri de rezerv alanı ilan edildi. Bu mahallelerde 6 bin 36'sı konut, 306'sı iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 342 bağımsız birim yapılacak. Yerinde dönüşüm kapsamında ise bugüne kadar kırsal 595, kentsel 134 olmak üzere toplam 729 bağımsız birim için ruhsat verildi.