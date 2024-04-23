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        23 Nisan kutlamalarında zurnacının bayılması kamerada

        KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında zurnacı Kazım Akan (20), baygınlık geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:10
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        23 Nisan kutlamalarında zurnacının bayılması kamerada
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında zurnacı Kazım Akan (20), baygınlık geçirdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, hastaneye götürülen Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olay, Yirmiikigün Mahallesi’ndeki Bahaettin Karakoç İlkokulu’nda meydana geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okul yönetimini tarafından okul bahçesinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler folklor gösterisi yapacağı sırada davul zurna ekibinden zurnacı Kazım Akan bayıldı.

        İlk müdahalesi öğretmenler ve veliler tarafından yapılan Akan, daha sonra ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Kazım Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Akan’ın baygınlık geçirmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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