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        4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

        KAHRAMANMARAŞ'TA 4 yaşındaki Sultan Akgül (4), amcasının oğlu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:55
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        4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
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        KAHRAMANMARAŞ'TA 4 yaşındaki Sultan Akgül (4), amcasının oğlu A.A. (14) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sorgusunda Sultan’ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtilen A.A., tutuklandı.

        Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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