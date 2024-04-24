Kahramanmaraş'ta 6 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı belirlenen kamyonu, Akçalar Mahallesi yakınlarında durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlenen 6 ton kıyılmış tütün bulundu.
Tır sürücüsü A.E. ile şüpheli V.S.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.
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