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        Kahramanmaraş'ta 6 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:21 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:21
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        Kahramanmaraş'ta 6 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı belirlenen kamyonu, Akçalar Mahallesi yakınlarında durdurdu.

        Kamyonda yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlenen 6 ton kıyılmış tütün bulundu.

        Tır sürücüsü A.E. ile şüpheli V.S.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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