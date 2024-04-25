Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören alt yapının yenilenmesi çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin 100 yıllık alt yapı ihtiyacını karşılayacak çalışma yaptıklarını söyledi.

Görgel, Onikişubat ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) koordinesinde başlatılan kanalizasyon şebekesi imalatı çalışmalarını inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Görgel, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kentin alt yapısının zarar gördüğünü, su kayıp oranı seviyesinin yüzde 70'in üzerinde olduğunu belirtti.

Alt yapı sorununu 10 milyar liralık yatırımla 2 yıl içinde ortadan kaldıracaklarını dile getiren Görgel, kentte bin 350 kilometrelik içme suyu, bin 350 kilometrelik kanalizasyon hattını yenileceklerini, sudaki kayıp oranını yüzde 30 seviyelerine kadar düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kentin 100 yıllık alt yapı ihtiyacını karşılayacak projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Görgel, şunları söyledi:

"Depremler öncesinde içme suyu sorunu hep gündemdeydi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle şehrimize gelen 10 milyarlık hibe ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehrimizin yeni yerleşim alanlarından bir tanesi de şu an çalışma yapılan Kuzey Çevre Yolu civarı. Burada nüfus yoğunluğu kısa süre içinde artmış durumda. Sık sık su kesintilerinin yaşandığı bir bölge. Bu yatırımlar sayesinde artık bu kesintilerin önüne geçeceğiz. İhalesini yapıp başladığımız ilk etabın maliyeti 500 milyon. Proje kapsamında 17 su deposu, 45 kilometre içme suyu ve 10 kilometre kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Projelerimizin tamamı bittiğinde inşallah 2 yıl içinde şehrimizin altyapı sorunu büyük oranda ortadan kalkmış olacak."