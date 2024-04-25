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        Babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü

        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Ruşe Sina Taphasan (21), tartıştığı kız kardeşi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:15
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        Babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde Ruşe Sina Taphasan (21), tartıştığı kız kardeşi E.T.T. (16) tarafından, emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

        Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. E.T.T. ve ağabeyi Ruşen Sina Taphasan arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., Ekinözü İlçe Emniyet Amiri olan babası Başkomiser Bahadır Taphasan'ın beylik tabancasıyla ağabeyinin başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ruşen Sina Taphasan, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, E.T.T., polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Taphasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.

        Ruşen Sina Taphasan’ın cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii’nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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