Balıkesir'deki trafik kazasında ölen uzman çavuş, eşi ve çocuğu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak, eşi ve çocuğunun cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kazada ölen Uzman Çavuş Kamalak (28) ile eşi Kevser (24) ve 6 aylık oğlu Yiğit Asaf Kamalak'ın naaşları havayoluyla getirildikleri kentte yakınları tarafından alınarak Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Kerimli Mahallesi'ne götürüldü.

İlk olarak babaevine getirilen Kamalak'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı için mahalle meydanına nakledildi. Cenaze namazının ardından Kamalak, eşi ve çocuğu mezarlıkta yan yana defnedildi.