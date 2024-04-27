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        Balıkesir'deki trafik kazasında ölen uzman çavuş, eşi ve çocuğu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak, eşi ve çocuğunun cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:48
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        Balıkesir'deki trafik kazasında ölen uzman çavuş, eşi ve çocuğu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak, eşi ve çocuğunun cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        Kazada ölen Uzman Çavuş Kamalak (28) ile eşi Kevser (24) ve 6 aylık oğlu Yiğit Asaf Kamalak'ın naaşları havayoluyla getirildikleri kentte yakınları tarafından alınarak Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Kerimli Mahallesi'ne götürüldü.

        İlk olarak babaevine getirilen Kamalak'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı için mahalle meydanına nakledildi. Cenaze namazının ardından Kamalak, eşi ve çocuğu mezarlıkta yan yana defnedildi.

        Cenaze törenine Kamalak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Öztürk, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün otomobilin tırla çarpışması sonucu otomobildeki Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Uzman Çavuş Kamalak ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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