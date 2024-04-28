Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde Mustafa D. ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa D, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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