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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:43 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:45
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        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi yaralandı.

        İstasyon Mahallesi'nde Mustafa D. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa D, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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