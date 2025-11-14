Kahramanmaraş'ta "Denetimli Serbestlik Uygulamaları" paneli yapıldı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) işbirliğiyle "bireyin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması" konulu panel düzenlendi.

Denetimli serbestlik personelleri tarafından sistemin işleyişi, uygulama örnekleri ve toplumsal faydalarının anlatıldığı panelde, katılımcılara, suç işlemiş bireylerin topluma yeniden kazandırılmasında sistemin rolü, farkındalık çalışmaları ve iyileştirme faaliyetleri anlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin açılış konuşmasında, denetimli serbestliğin yalnızca bir ceza infaz yöntemi değil, aynı zamanda bireyin rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını amaçlayan çok yönlü bir sistem olduğunu belirtti.

Pehlivan, "Denetimli Serbestlik Sistemi'nin amacı toplumun düzenini ve huzurunu sağlamak, suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden topluma faydalı birer birey olarak insanlar arasındaki onurlu yerini almasına yardım etmek. Bunu yaparken de öncelikle toplumu suçlulardan korumak ve suçluyu ıslah etmek." diye konuştu.

Programa, KSÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Haluk Pınar, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Burak Telli, Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürü Abdurrahman Çaba ve ilgililer katıldı.