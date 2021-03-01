Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi gözaltına alındı.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçin Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla K.Ç. (58), C.S. (23), A.H. (52) ve N.B.'yi (46) suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, 3 sikke, 1 haç kolye ile kazı yaparken kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Jandarmaya götürülen 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-01 11:49:32
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