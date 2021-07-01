Kahramanmaraş’ta işçi servisi devrildi: 10 yaralı

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Kahramanmaraş’ta bir işçi servisinin devrilmesi sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

KahramanmaraşAdana yolu havaalanı kavşağında meydana gelen kazada, M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı işçi servisi, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki ağaca çarpıp devrilerek ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte biri ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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