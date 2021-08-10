Kahramanmaraş'ta genç yetenekler futbol şenliğinde buluştu

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta 1214 yaş aralığındaki sporcular, futbol şenliğinde buluştu.

Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Kentin genç futbolcularının bir araya geldiği futbol müsabakalarında, 8 takım kıyasıya mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden düzenlenen etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Pandemide hareket alanları sınırlanan gençlerimizi spora teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Sağlıklı yaşamın temini açısından şehrimizde her türlü spor dalını desteklemeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.