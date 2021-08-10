Kahramanmaraş'ta genç yetenekler futbol şenliğinde buluştu

Kahramanmaraş'ta 1214 yaş aralığındaki sporcular, futbol şenliğinde buluştu.
Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Kentin genç futbolcularının bir araya geldiği futbol müsabakalarında, 8 takım kıyasıya mücadele etti.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden düzenlenen etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Pandemide hareket alanları sınırlanan gençlerimizi spora teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Sağlıklı yaşamın temini açısından şehrimizde her türlü spor dalını desteklemeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
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