Afşin Elbistan Termik Santrali'nde çıkan yangında 3 işçi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki termik santralde çıkan yangında 3 işçi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki termik santralde çıkan yangında 3 işçi yaralandı.
Afşin Elbistan A Termik Santrali brüden kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında, işçiler İ.S. (49), G.B. (35) ve E.T. (25) ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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