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        Afşin Elbistan Termik Santrali'nde çıkan yangında 3 işçi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki termik santralde çıkan yangında 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:53
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        Afşin Elbistan Termik Santrali'nde çıkan yangında 3 işçi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki termik santralde çıkan yangında 3 işçi yaralandı.

        Afşin Elbistan A Termik Santrali brüden kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangında, işçiler İ.S. (49), G.B. (35) ve E.T. (25) ağır yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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