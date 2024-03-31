Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı

        MAHALLİ İdareler Seçimi için Kahramanmaraş'ta saat 07.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 07:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MAHALLİ İdareler Seçimi için Kahramanmaraş'ta saat 07.00 itibariyle oy verilmeye başlandı.

        Sandık kurulu görevlilerinin sabah erken saatlerde okullara gelerek hazırlıklarını tamamladığı Kahramanmaraş'ta, saatler 07.00'ı gösterdiğinde seçmenler okullara alınmaya başladı. Kayıtlı oldukları sandıklara giden seçmenler, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve belediye meclis üyesi oy pusulaları ile muhtarlık pusulalarıyla beraber kabine girerek oylarını kullandı. Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda

        Benzer Haberler

        Erbakan: Size biz kaybettirmiyoruz, 22 senedir uyguladığınız zam, vergi eko...
        Erbakan: Size biz kaybettirmiyoruz, 22 senedir uyguladığınız zam, vergi eko...
        Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin davaya d...
        Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin davaya d...
        Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu
        Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu
        Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin...
        Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin...
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        PORTRE - Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor
        PORTRE - Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor