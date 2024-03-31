Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı

Sandık kurulu görevlilerinin sabah erken saatlerde okullara gelerek hazırlıklarını tamamladığı Kahramanmaraş'ta, saatler 07.00'ı gösterdiğinde seçmenler okullara alınmaya başladı. Kayıtlı oldukları sandıklara giden seçmenler, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve belediye meclis üyesi oy pusulaları ile muhtarlık pusulalarıyla beraber kabine girerek oylarını kullandı. Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

MAHALLİ İdareler Seçimi için Kahramanmaraş'ta saat 07.00 itibariyle oy verilmeye başlandı.

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