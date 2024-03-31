Kahramanmaraş'ta oy sayımı başladı

Kahramanmaraş'ta saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. 2 bin 651 sandıkta 783 bin 19 seçmenin kayıtlı olduğu kentte, oy sayıma geçildi. Parti müşahitlerinin de hazır bulunduğu sayım, sandık kurulu üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor.

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