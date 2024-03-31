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        Kahramanmaraş'ta oy sayımı başladı

        KAHRAMANMARAŞ'ta saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:40
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        Kahramanmaraş'ta oy sayımı başladı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta saat 16.00'da oy verme işleminin sona ermesi ile sayıma geçildi.

        Kahramanmaraş'ta saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. 2 bin 651 sandıkta 783 bin 19 seçmenin kayıtlı olduğu kentte, oy sayıma geçildi. Parti müşahitlerinin de hazır bulunduğu sayım, sandık kurulu üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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