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        Kahramanmaraş'ta AK Parti'li Görgel başkan oldu; AK Parti 3, CHP 4, YRP 3, İYİ Parti 1 belediye kazandı

        MAHALLİ İdareler Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Fırat Görgel oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:00
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        Kahramanmaraş'ta AK Parti'li Görgel başkan oldu; AK Parti 3, CHP 4, YRP 3, İYİ Parti 1 belediye kazandı
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        MAHALLİ İdareler Seçimi’nde kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Fırat Görgel oldu. İlçelerde ise AK Parti 3, CHP 4, Yeniden Refah Partisi 3, İYİ Parti 1 belediye kazandı.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı AK Parti’li Fırat Görgel oldu. İlçelerde ise Elbistan Belediye Başkanı CHP’li Erkan Gürbüz, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Nurhak Belediye Başkanı CHP’li İlhami Bozan, Ekinözü Belediye Başkanı CHP’li Harun Vicdan, Onikişubat Belediye Başkanı AK Parti’li Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı AK Parti’li Koray Kıraç, Andırın Belediye Başkanı AK Parti’li Ahmet Sinan Gökşen, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Mehmet Akpınar, Göksun Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Selim Cüce, Türkoğlu Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Mehmet Karaca, Çağlayancerit Belediye Başkanı ise İYİ Partili Yemliha Göktaş oldu.

        FIRAT GÖRGEL

        1982'de Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Fırat Görgel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Stajını tamamladıktan sonra kurduğu hukuk bürosunda avukatlık mesleğini yürütürken 2005 yılında AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete adım attı. 2007-2009 yılları arasında Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, 2010-2014 yılları arasında Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 2014-2015 yılları arasında Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı ve 2015-2019 yılları arasında Onikişubat İlçe Başkanlığı yapan Görgel, 7 Kasım 2020'de Kahramanmaraş İl Başkanı olarak atandı.

        Fırat Görgel, evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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