İneğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç şoförü hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan eşi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde AndırınÇokak karayolu Kesik mevkiinde meydana geldi. Durdu Güler (65) idaresindeki 80 ABZ 768 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken iddiaya göre önüne bir anda çıkan ineğe çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle yol kenarına takla atan otomobilde, sürücü Durdu Güler ve eşi Nadiriye Güler sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, araç sürücüsü Durdu Güler’in hayatını kaybettiğini, eşi Nadiriye Güler’in ise ağır yaralandığını belirledi. Ambulans ile Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nadiriye Güler burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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