10 bin doları bulan iki Suriyeli parayı polise teslim etti

Kahramanmaraş’ta bir vatandaşın yanında taşırken kaybettiği 10 bin dolar, iki Suriyeli tarafından bulunup polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş çalıştığı fabrikaya ait olduğu iddia edilen 50 bin dolar ile iş yerinden ayrıldı. Kent merkezindeki bir bankaya gelerek parayı yatırmak isteyen şahıs, paranın 10 bin dolarının eksik olduğunu görünce durumu devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

Kaybedilen paranın bulunabilmesi için harekete geçen ekipler, şahsın aracını park ettiği otopark ile banka arasında arama çalışması başlattı. Düşürülen 10 bin doları yoldan geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen iki Suriyelinin bulduğu ve parayı polise teslim ettiği öğrenildi.

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