KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPIYOR

Kırklareli Üniversitesi, doçent, profesör ve doktor olmak üzere toplamda 25 öğretim üyesi alacak. Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Belirtilen başvuru tarihi ise 23 Ağustos ile 6 Eylül 2024.