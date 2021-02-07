Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu

DHA

Olay, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre işçiler, fabrikanın depo bölümünden iplik balyası alırken, her biri 60 kilo alan 20 iplik bayası devrildi. Bu sırada işçilerden İrfan Arslanhan ile A.K. (50) 1 ton 200 kilo ağırlığındaki balyaların altında kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İrfan Arslanhan ile A.K. ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İrfan Arslanhan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.K.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında depo sorumlu M.K. (28) ile vardiya amiri S.G. (37) Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.