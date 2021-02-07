Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta feci ölüm: İplik balyasının altında can verdi

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında üzerine 1 ton 200 kilo iplik balyası düşen işçilerden İrfan Arslanhan (47) hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta feci ölüm: İplik balyasının altında can verdi
DHA

Olay, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre işçiler, fabrikanın depo bölümünden iplik balyası alırken, her biri 60 kilo alan 20 iplik bayası devrildi. Bu sırada işçilerden İrfan Arslanhan ile A.K. (50) 1 ton 200 kilo ağırlığındaki balyaların altında kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İrfan Arslanhan ile A.K. ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İrfan Arslanhan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.K.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında depo sorumlu M.K. (28) ile vardiya amiri S.G. (37) Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
GÜNDEMKadıköy eyleminde 4 tutuklama
İzmir'de çarşaflı kadını darp ettiği iddia edilen kişi tutuklandı
GÜNDEMÇarşaflı kadını darp iddiasıyla tutuklandı
Kayseri'de kimliği belirsiz şüphelinin tabanca ile rastgele açtığı ateş paniğe yol açtı
GÜNDEMMagandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu
TIR'ın arkasına saplanan otomobil kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMOtomobil kağıt gibi yırtıldı!
'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli, kovalamaca ile yakalandı
GÜNDEM'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar
Zonguldak Valiliği'nden köpeğe işkence görüntüleriyle ilgili açıklama
GÜNDEMKöpeğe işkence görüntülerine açıklama
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Habertürk'e açıklamalarda bulundu
GÜNDEM"Liderlerle canlı yayın programına hazırım"
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu
GÜNDEM"Anayasa değişikliğini tetiklemiş olabiliriz"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den "siber güvenlik" lisesine ziyaret
GÜNDEMÖzer'den "siber güvenlik" lisesine ziyaret
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
GÜNDEMMardin'de PKK operasyonu