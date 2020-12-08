"Kardeşim karakolu aramış! Raci bizi vurmaya geliyor!" 0:00 / 0:00

İHA

Erzurum'da, önceki gün Hilalkent Mahallesi Özbağ Siteleri'nde, cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirtilen Raci Arslan, çocuklarını görmek için boşandığı eşi 5 çocuk annesi Gülçin Karabıyık’ın evine gitti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında çıkan tartışma üzerine Raci Arslan, eski eşini ve kızları 24 yaşındaki Burçin ile 17 yaşındaki Cansu’yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü.

POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre iddiaya göre evde bulanan Emre Can A. ve Ferdi A. babalarının silahla kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Kaçan zanlı, silahla cadde ortasında intihara kalkışarak, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından dün cenazeler yakınlarına teslim edildi.

"BİR AY ÖNCE BİR KADINI KAÇIRMIŞ"

Öldürülen Gülçin Karabıyık’ın kardeşi Suat Karabıyık, “Bu şahıs bir ay önce bir kadını kaçırmış, 6 tane çocuğu varmış. Antalya’ya gitmişler sonra tekrar dönüp Dadaşkent’te ev tutmuşlar. İki oğluna evin kirasını, elektrik, su faturasını ödetmiş. Bizim babamızdan kalan bir ev vardı belediye yıktı kişi başı 5 bin lira aldık. Eve gitmiş kardeşime parayı bana vereceksin demiş kardeşim de vermem demiş. Parayı neden vereyim diye sorunca da kaçırdığım kadına telefon alacağım demiş.

"KARDEŞİM KARAKOLU ARAMIŞ"

Benim kardeşim de karakolu arıyor ki durum böyle bizi vurmaya geliyor diyor. Sabah geliyor kapıya açınca kardeşimi ve kızları vuruyor. Kızı da annemi vurma diyor kızını da vuruyor. Diğer kızının sırtından sıkmış. 30 senedir kavgalıydılar. 3 ay önce cezaevinden çıktı. En büyük oğlu da cezaevinde. 26 suç hakkında dosyası var. Şimdi bir huy çıkmış kadından boşanıyor gelip öldürüyor. Kadından sinirini alamayınca kızlarını vuruyor. Bir ay önce de parmağını kırmıştı kardeşimin” diye konuştu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Öte yandan, en büyük çocukları Anıl A.’nın hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi. Anne ve kızlarının cenazeleri, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.