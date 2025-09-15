Habertürk
        Kahreden kaza! Liseli Zeynep aracın altında kaldı | Son dakika haberleri

        Yan yatan hafif ticari aracın altında kalan liseli Zeynep, öldü

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari aracın altında kalan lise öğrencisi Zeynep Tüzün (15), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 20:03 Güncelleme: 15.09.2025 - 20:03
        Kahreden kaza! Liseli Zeynep aracın altında kaldı
        Diyarbakır'daki kaza, öğle saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Çayı Mahallesi’nde meydana geldi. A.Ç. (18) idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, camdan fırlayarak aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, sürücü A.Ç. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

