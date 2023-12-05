Kahve telvesinin mucizevi faydaları...
Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor... Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, Türk kahvesinin bilinmeyen faydalarını anlattı
1. Tam bir antioksidan deposu
Telvesi ile birlikte pişirilmesi şüphesiz ki Türk kahvesinin antioksidan kapasitesini artırıyor.
Böylelikle içeriğindeki polifenoller ile antikanserojen özellik kazanıyor.
Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor.
2. Konsantrasyon yeteneğini artırıyor
Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor.
Kakao oranı yüksek bir çikolata ile birlikte tüketildiğinde ise bu yeteneği daha çok artırdığına işaret ediliyor.
3. Alzheimer hastalığını önlüyor
Yapılan araştırmalar kahvenin, dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının önüne geçtiğini ortaya koyuyor.
Düzenli olarak alınan kafein, bilişsel faliyetlerdeki azalmayı geciktiriyor.
4. Ömrü uzatıyor
Atina Üniversite'si Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırma; hergün düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.
5. Tansiyona etkisi yanlış biliniyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, Türk kahvesinin içeriğindeki kafeinin tansiyonu kısa süreli olarak yükselttiğini, uzun vadede düzenli olarak belirli dozda içilen türk kahvesinin tansiyon üzerine zararlı bir etkisinin olmadığını belirtiyor.
Torluoğlu "Ayrıca endotel yapıyı onararak yüksek tansiyonun olası etkilerini engelliyor" diyor.
6. Kalbe dost
Günde 1 fincan kahve kalp dostu. Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi geliyor.
Araştırmalar düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde kalp ve lenf damarlarının iç yüzeylerindeki hücrelerin onarılmasıyla kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.
7. Şeker Hastalığı Riskini Azaltıyor
Alman bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli olarak içilen günlük 600 ml ve üzerindeki kahve Tip-2 diyabete yakalanma riskini %23 oranında azaltıyor.
8. Vücutta Yağ Yakımını Uyarıyor