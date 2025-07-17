Kalbinden beynine pıhtı attı! 1 saatlik ameliyatla kurtuldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Kolsuz, bir süre önce ibadet için gittiği Sultan Köyü Camisi'nde aniden fenalaştı.

Kolsuz, cemaatin desteği ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Sivas Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki tedaviye cevap vermeyen ve bir süre sonra vücudundaki bazı uzuvlarda his kaybı yaşayan Kolsuz, ardından Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu.

Doktorların yaptığı muayenede Kolsuz'un, kalbinden beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği belirlendi.

Durumu kardiyoloji uzmanları Prof. Dr. Ziya Şimşek, Doç. Dr. Bekir Calapkorur, Doç. Dr. Gökhan Ergün ve nöroloji uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bolattürk tarafından takip edilen hastanın, ameliyat edilmesine karar verildi.

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Kapalı girişimsel yöntemle sol atriyal apendiks kapama (kalbin sol kulakçığındaki pıhtı kaynağı kesenin kapatılması) işlemi uygulanan Kolsuz, 1 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Tedavisini gerçekleştiren doktorlara teşekkür eden Yusuf Kolsuz, yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Tedavi sürecinin ardından hayata mutlu gözlerle bakabildiğini ifade eden Kolsuz, şöyle konuştu: "Camide otururken rahatsızlandım, imam durumu fark ederek 'Rahatsız mısın?' diye sordu. Ben de 'Rahatsız olabilirim.' dedim. Camide otururken kalbimden beynime pıhtı atmış. Hemen ilçe merkezine gidip ambulans istedik. Daha sonra Sivas'a gittim ve tedavi gördüm. Orada yapılan işlemin faydalı olmayacağını hissedince Kayseri Şehir Hastanesine geldim ve doktorla görüştüm. Sağ olsun gerekeni yaptılar. İnsan felci çok zor fark ediyor ama yanındaki kişi daha iyi görüyor. Ağzın eğiliyor, gözün kapanıyor. Bugüne çok şükür. Çünkü geldiğim durumu biliyorum. Hocalarım sayesinde çok iyiyim. Sürünerek geldim, yürüyerek gidiyorum."