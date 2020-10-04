Transfer sezonunun başından bu yana adı Beşiktaş'la anılan ve uzun süredir siyah-beyazlı ekibin gündeminde yer alan Nikola Kalinic'e İtalya'dan talip var.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Torino, Hırvat golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi oyuncunun transferi için Atletico Madrid'e teklif yaptı. Haberde, İtalyan ekibinin Hırvat golcünün transferinde bir adım önde olduğu yer aldı.

Lokomotiv Moskova'nın da listesinde bulunan Kalinic geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 15 Serie A maçına çıkıp 5 gol kaydetmişti.

32 yaşındaki Hırvat golcünün Atletico Madrid ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.