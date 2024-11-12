Kalpazan son bölümde neler oldu? Kalpazan 4. bölüm izle
Kalpazan dün akşam dördüncü bölümüyle Show TV ekranlarına geldi. Bu bölümde karanlık işlere girmek istemeyen Adem, Bulgary Bayram'ın zoruyla kendini hiç alışık olmadığı ortamlarda buldu. Peki, başka neler oldu? İşte, Kalpazan son bölüm özeti ve 4. bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
Show TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi Kalpazan’ın dördüncü bölümü dün akşam 20.00'de izleyici ile buluştu. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesi ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Haberimizde 4. bölümde yaşananları ve son bölümü izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Kalpazan 4. bölüm kesintisiz, HD izleme linki...
KALPAZAN’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kalpazan’ın 4. bölümünde; Bayram, Adem’e daha fazla para basması için baskı yapar.
Ancak Adem, o tarz bir adam olmadığını söyleyerek Bayram’ı reddeder.
Bayram’ın adamları, Adem’i alıp onu uzakta bir çöp konteynırının içine atarlar.
KALPAZAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Baygın haldeki Adem gittikçe nefes alamaz hale gelir ve yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlarken bir gölge onu kurtarır.
Bu sırada Kartal, abisinin izini bulmaya çalışıyordur.
Ayşe ise fizik tedaviler sonrası artık iyileşmiştir ve Kartal’ı araştırmaya başlar.
Artık yürüyebilen Ayşe, Bulgary’nin de peşini bırakmayacaktır ve ona ulaşmak için Kartal’ı gizli takibe alarak hiç beklemediği bir bilgiye ulaşır.
Canan ise Adem’in boşanmak istiyorum demesine hırslanmış, bundan sonra kendi istediği hayatı yaşamayı kafasına koymuştur.
KALPAZAN 4. BÖLÜM İZLE
Dün akşam 20.00'de ekrana gelen olan Kalpazan dizisinin 4. bölümünü aşağıdaki linkten kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebilirsiniz.