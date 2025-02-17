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        Haberler Gündem Güncel Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi Özmen kaza yaptı | Son dakika haberleri

        Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi Özmen kaza yaptı

        İstanbul Çatalca'da gerçekleşen trafik kazasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:46 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:46
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        Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi Özmen kaza yaptı
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        Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan lüks araç, petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.

        Araç içerisinde bulunan Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralanırken, şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti.

        Özmen hastaneye kaldırılırken, hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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